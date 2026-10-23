Нарушители на воде: в Иркутской области за месяц поймали более 50 судоводителей

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области регулярно проводят поверки судоводителей. С начала месяца было выявлено более 50 нарушителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала октября на водоемах было выявлено 54 нарушения: 13 из них – в Иркутске, 10 – в Иркутском муниципальном округе, семь – в Усольском районе. Также протоколы были составлены в отношении судоводителей в Боханском, Нижнеилимском, Зиминском, Ольхонском районах, в городах Нижнеудинск, Ангарск, Киренск, Усть-Илимск, Тайшет, Тулун, Черемхово, Братск», – пояснили в МЧС.

Самыми распространенными стали следующие нарушения: несоблюдение правил обеспечения безопасности пассажиров – отсутствие спасательных жилетов на людях, находящихся на борту, управление судами без документов, удостоверяющих такое право, нарушение правил плавания.