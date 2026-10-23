Мэрия Иркутска и энергохолдинг Эн+ создают новогоднее оформление сквера имени Кирова

Новое праздничное оформление сквера имени Кирова станет одним из ключевых новогодних событий. Для горожан и гостей города установят новую 30-метровую ель с символизирующими главные достопримечательности города украшениями, а также откроют обновленную резиденцию Деда Мороза. Энергохолдинг Эн+ выступил с инициативой стать партнером в реализации масштабного новогоднего проекта.

Фото: Дарья Тараканова

Монтаж новогодней ели в этом году начался раньше обычного — 22 октября. Сейчас у главного украшения города монтируют основание, а после 30 ноября на него начнут крепить ветви. Новая ель станет самой большой за всю историю города. Ее высота почти как десятиэтажный дом — более 30 метров, а вместе со звездой — 34 метра. Украсят новогоднюю красавицу фигуры, символизирующие главные иркутские достопримечательности: Драматический театр, Московские ворота, скульптуру Бабра, Иркутскую ГЭС. Самое крупное украшение будет длиной около пяти метров. Из-за увеличенных размеров елку перенесут ближе к пешеходному переходу со стороны здания правительства.

Для энергохолдинга это не первая масштабная коллаборация с администрацией города. В прошлом году компания подарила горожанам новогоднюю елку возле памятника Александру III, которую посетили более 500 тыс. человек, а ролики о ней в соцсетях увидели миллионы пользователей.

Фото: Дарья Тараканова

— В этом году мы вышли к администрации города с предложением создать что-то вместе. Для нас это не разовая акция, мы системно участвуем во всевозможных проектах, реализуем их как самостоятельно, так и совместно с администрацией, для жителей и гостей города. Я всегда говорил и говорю: люди — основа любой компании. Но у нас, энергетиков, наши люди — это ещё и все, кому мы даём тепло и свет. Не зря мы называем города, в которых работает компания не городами присутствия, а городами ответственности, — рассказал директор по персоналу компании Эн+ Игорь Галанин.

Фото: Дарья Тараканова

— Нашу концепцию мы назвали «Сказки новогоднего Иркутска». Мы бы очень хотели, чтобы про чудеса вспомнили взрослые, чтобы наши дети верили в сказки, магию и Деда Мороза. В этом году мы видоизменяем и резиденцию. Там появятся огромные панорамные окна, красивые зеркальные наличники и дедушка Мороз будет встречать наших ребятишек в новом убранстве, — рассказала советник мэра Иркутска Инга Корочкина.

Торжественное открытие новогодней локации в сквере Кирова запланировано на 26 декабря. В этот же день там начнёт работу резиденция Деда Мороза. Совместный проект администрации Иркутска, энергохолдингга Эн+ и других партнеров должен стать центральной точкой новогодних праздников в городе.