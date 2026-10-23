Новости Два проекта КРТ из Иркутской области вошли в число лидеров всероссийского конкурса Иркутская область вошла в число регионов-лидеров Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий, организованного АНО «Центр компетенций "Умный город"» при поддержке Минстроя РФ. Два проекта Приангарья удостоены вторых мест в разных номинациях. Об этом сообщает правительство региона. Проект 1 — Усолье-Сибирское, 2-е место в номинации «Лучший проект КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда»: расселено аварийное жильё площадью 2,24 тыс. кв. м в границах улиц Коростова, Сеченова, Ватутина и Стопани;

построены два новых многоквартирных дома общей площадью 2,88 тыс. кв. м;

реализация завершена в конце 2025 года. Проект 2 — Саянск, 2-е место в номинации «Самый быстрый проект КРТ»: в микрорайоне Мирный в 2024–2025 годах введены 22 жилых дома общей площадью 3,4 тыс. кв. м, обеспеченные дорожными и инженерными сетями;

строительство велось на ранее не застроенной территории. «Высокая оценка проектов Усолья-Сибирского и Саянска на федеральном уровне подтверждает эффективность работы региона в этом направлении. Сегодня в Приангарье в КРТ вовлечена 51 территория общей площадью 845,9 га с градостроительным потенциалом 2,6 млн кв. м: 36 проектов уже реализуются, а 15 планируются к реализации», — подчеркнул зампред правительства Александр Галкин. info4

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