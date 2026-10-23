Иркутяне назвали врачей самой благородной профессией

Самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной профессией в 2026 году иркутяне назвали медицинского работника — так ответили 28% опрошенных. Чаще всего упоминались неотложная помощь, акушерство и хирургия. Об этом сообщает SuperJob.

В топ-3 также вошли учителя и военнослужащие (по 12% голосов), спасатели, сотрудники МЧС и пожарные (8%). По 4% респондентов назвали самыми благородными рабочие специальности (шахтеров, электриков, сварщиков, строителей, моряков) и инженеров (проектировщиков, технологов, химиков, энергетиков, экологов).

Среди других вариантов — дворники и уборщики, социальные работники и волонтеры, пилоты и космонавты, правозащитники и полицейские, журналисты и библиотекари, ученые и фермеры. Еще 8% уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии, а 3% считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет. Мужчины чаще называли военнослужащих, спасателей и инженеров, женщины — медиков.