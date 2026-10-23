ВТБ назвал главные осенние ловушки мошенников: от школьных сборов до фальшивой вакцинации

ВТБ выявил наиболее распространённые схемы обмана, которые злоумышленники активно применяют в осенний период. Они намеренно маскируются под привычные процессы — будь то налоговые уведомления, школьные сборы, сезонное обслуживание авто, распродажи или вакцинация, — чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв.

Как пояснил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице‑президент ВТБ Дмитрий Саранцев, сезонность стала для мошенников готовым шаблоном: они не изобретают новые поводы, а берут те, что уже у всех на слуху. Именно обыденность таких тем снижает настороженность людей.

Так, в родительских чатах всё чаще появляются просьбы срочно перевести деньги якобы на подарки или цветы, причём перевод предлагают сделать по ссылке.

Злоумышленники создают сайты‑клоны известных фирм по замене шин: на них размещают заманчиво низкие цены, принимают предоплату, после чего «продавец» бесследно исчезает. Не менее опасны рассылки с фальшивыми уведомлениями о якобы неоплаченных налогах или штрафах: в письмах нередко угрожают «судебным приказом», а ссылка ведёт на поддельный ресурс, где у пользователей выманивают данные карты.

Ещё один массовый сценарий связан с предложениями «лёгкой» работы для студентов. Мошенники размещают вакансии наборщиков текста, модераторов или администраторов, а после «собеседования» просят оформить «зарплатную карту» по ссылке — она ведёт на фишинговый сайт либо становится инструментом вовлечения в дропперскую схему.

В период распродаж, включая «чёрную пятницу», активизируются сайты‑однодневки: на них ставят искусственные таймеры вроде «осталось 2 часа», добавляют поддельные отзывы и обещают «суперскидки». После оплаты такой сайт просто перестаёт существовать.

Отдельного внимания заслуживают звонки якобы из поликлиник: злоумышленники предлагают «срочно записаться» на вакцинацию от гриппа и запрашивают данные полиса, паспорта либо код из СМС для «электронной очереди». На деле эти сведения используют для списания денег.

Аналогичным образом распространяются поддельные акции, сертификаты и промокоды в мессенджерах — все они ведут на фальшивые страницы.

Эксперты ВТБ подчёркивают, что любые предложения, требующие перехода по ссылке и ввода персональных данных, следует воспринимать с максимальной осторожностью. Любую информацию о налогах, записи к врачу, вакансиях и акциях следует проверять только через официальные каналы. Важно внимательно изучать адрес сайта, избегать предоплаты и ни в коем случае не сообщать коды из СМС. При малейших сомнениях стоит прекратить общение, а в случае утечки данных — немедленно заблокировать карту и связаться с банком.