Команда ИНК вошла в число призеров чемпионата Global Management Challenge в Москве

Команда «APEX» Иркутской нефтяной компании (ИНК) заняла второе место в 20-м юбилейном национальном финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC).

Национальный финал GMC прошел в Москве. Организатором выступила Президентская академия при поддержке Агентства стратегических инициатив и Росстата. В соревновании участвовали лучшие управленцы, предприниматели и государственные служащие страны. В суперфинал вышли 7 команд из 39 финалистов.

Global Management Challenge — это формат компьютерного бизнес-симулятора. Участники принимают на себя роль топ-менеджеров виртуальных компаний с идентичными стартовыми показателями. Для достижения инвестиционной привлекательности бизнеса командам необходимо принимать комплексные, взаимосвязанные решения в сфере финансов, маркетинга, логистики, производства и управления персоналом.

Выходу на федеральный уровень предшествовал внутренний корпоративный чемпионат GMC, организованный ИНК совместно с РАНХиГС. Из восьми участвовавших команд жюри отобрало трех финалистов, один из которых успешно представил компанию на национальном этапе.

В ИНК выстроена системная работа по развитию персонала. Компания ежегодно проводит внутренние конкурсы профессионального мастерства, активно популяризирует инженерные специальности и выступает партнером ключевых региональных инициатив.

Высокие стандарты кадровой политики ИНК подтверждаются независимыми экспертами: компания два года подряд входит в топ-100 лучших работодателей России и топ-5 компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В 2026 году ИНК вновь претендует на лидерские позиции в Рейтинге работодателей HeadHunter.