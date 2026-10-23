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Народные облигации Амурской области купили жители 74 регионов

Повторный выпуск народных облигаций Амурской области объемом 358,9 млн рублей приобрели жители 74 регионов России. Об этом свидетельствует статистика «Финуслуг».

Размещение ценных бумаг началось 20 октября 2026 года, купонный доход зафиксирован на уровне 14,9% и будет выплачиваться ежеквартально.

«Покупатели облигаций Амурской области из 74 регионов страны подтверждают, что этот интерес объединяет людей далеко за пределами Дальнего Востока», — отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Игорь Алутин.

Более 60% инвесторов оказались гражданами в возрасте от 41 до 60 лет, самому молодому — 19 лет. Покупатели в основном были из Москвы и Московской области (36,5%), Санкт-Петербурга (8,1%), Свердловской области (4,2%) и Красноярского края (2,7%). Более трети покупок пришлось на суммы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, максимальный чек превысил 15 млн рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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