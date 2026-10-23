В Иркутской области состоялся слет корпоративных волонтеров Эн+ и РУСАЛ

22-23 октября в парк-отеле «Бурдугуз» состоялся слет корпоративных волонтеров Эн+ и РУСАЛ. В нем приняли участие 150 человек из более 20 городов России. Это совместное мероприятие, направленное на обучение сотрудников, обмен опытом и укрепление корпоративного волонтерского сообщества из городов ответственности компаний.

Фото: Юлии Кисловой

Для участников слета подготовили образовательную и экскурсионную программу: мастер-классы, лекции, встречи с экспертами и деловые игры. Как отметил руководитель корпоративного университета Эн+ Евгений Уйхази, всех волонтеров объединяет одно важное качество – неравнодушие.

– Волонтёрство начинается иногда с осознанного решения – не остаться равнодушным. Сегодня здесь собрались люди, которых объединяет не только работа в одной большой компании, но и нечто большее. Есть вещи, которые невозможно измерить цифрами, отразить в отчётах или каких-либо планах. Это человеческое тепло, искреннее участие, протянутая рука помощи. И в компании Эн+ и РУСАЛ этой доброй целью связано тысячи людей из разных городов России, – отметил Евгений Уйхази.

Центральным мероприятием слета стала дискуссия «Как развивается волонтёрство: смыслы, механики, форматы». В ней приняли участие министр молодёжной политики Иркутской области Маргарита Цыганова, представитель движения «Фасадник» Валентина Казимирёнок, руководитель иркутского отделения «Волонтеры культуры» Игорь Рудаков, заместитель директора по воспитательной работе проекта «Точка будущего» Ирина Кучма, руководитель проектов по корпоративной культуре Байкальского банка (Сбер) Анна Ефимова, председатель волонтёрского совета ИНК Валентина Домашенко. Эксперты обсудили инструменты поддержки волонтеров со стороны властей, поделились опытом добровольческой работы в разных сферах, а также рассказали о принципах работы волонтерского сообщества в своих компаниях.

Фото: Юлии Кисловой

– Волонтеры Эн+ и РУСАЛ неоднократно помогали нам на крупных мероприятиях, а также участвовали в патриотических акциях. Ребята – настоящие активисты и патриоты своего дела и своей страны, – отметила Маргарита Цыганова, министр молодежной политики Иркутской области. – Волонтерство развивает личностные качества, позволяет чувствовать себя нужным и полезным. Особенно важна помощь старшему поколению и детям – это прекрасный пример для других. Я советую волонтерам не бояться громко заявлять о своих замыслах. Зачастую на таких мероприятиях озвучивают в хорошем смысле «безумные» идеи, которые потом масштабируются и превращаются в крупные проекты, которые тиражируются по всей стране.

В энергохолдинге Эн+ ведется системная работа по развитию волонтерских инициатив.

Сотрудники предприятий компании проводят экологические акции, убирают берега Байкала, обустраивают общественные пространства, сдают кровь для донорства, помогают социальным и медицинским учреждениям. Такая деятельность не просто объединяет людей, но и улучшает жизнь на территориях присутствия энергохолдинга.

Фото: Юлии Кисловой

Анастасия Попова, волонтер Эн+, принимает участие в слете уже в третий раз. Девушка – активный участник корпоративных добровольческих инициатив, программ по заповедному волонтерству. Также Анастасия реализовала свой личный проект – создала кукольный театр для Иркутского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

– Слет волонтеров – это, прежде всего, повод встретиться с единомышленниками из разных городов, поделиться успехами и результатами. Мы уже не просто коллеги, а большая волонтерская семья, – подчеркивает Анастасия Попова. – Очень ценно, что компания поддерживает наши инициативы, способствует нашему росту и развитию. Мы за это безумно благодарны!

Большинство добрых дел волонтеров Эн+ и РУСАЛ осуществляются благодаря совместной программе «Помогать просто» на базе благотворительного фонда «Центр социальных программ» РУСАЛ. Среди значимых проектов фонда – акция по уборке берегов рек «День реки», программа по высадке деревьев и кустарников «Зелёная волна», а также проект по заповедному волонтёрству «Лето в заповеднике», в рамках которого команда волонтёров на протяжении трех лет занималась обустройством экологической тропы в национальном парке «Красноярские Столбы».

Фото: Юлии Кисловой

Кроме того, сотрудники реализуют собственные инициативные проекты, проводят сюжетно-ролевые игры вместе с воспитанниками детских домов для их подготовки к самостоятельной жизни. А в конце года участвуют в традиционном «Новогоднем марафоне»: помогают готовиться к празднику социальным и медицинским учреждениям, проводят мастер-классы для детей, оказывают помощь пожилым людям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

— Корпоративные волонтёры — это люди, которые не боятся действовать: тратить личное время, брать ответственность за результат, предлагать новые идеи для своего города, — отмечает Елена Тарасова, исполнительный директор БО Фонд «Центр социальных программ». —Именно благодаря им формируется волонтёрское движение, реально улучшающее жизнь людей на местах. Мы — большое дружное сообщество, поддерживающее друг друга несмотря на расстояния и разные города. А такие встречи, как сегодняшний слет, дают возможность искать вдохновение для новых добрых проектов!