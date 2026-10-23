Плюс 2 рубля на литре: Правительство нашло способ закрыть дыру в топливном бюджете за счет водителей

Правительство России готовится к повышению розничных цен на топливо. Как сообщает «Коммерсантъ», Минэнерго предложило увеличить стоимость бензина и дизеля на АЗС на 2,1 рубля за литр. Данная мера рассматривается для компенсации убытков нефтяников от импорта, которые сейчас достигают 13–18 рублей с каждого проданного литра.

Вице-премьер Александр Новак направил премьеру Михаилу Мишустину два варианта решения проблемы. Первый предполагал изменение формулы импортного демпфера (рост цен на 1,6 руб.), но Минфин поддержал второй вариант — прямое повышение цен на 2,1 рубля без дополнительных трат из бюджета. Источники издания называют этот сценарий наиболее вероятным.

Россия продолжит импортировать около 620 тыс. тонн бензина в месяц (16–18% рынка) как минимум до конца 2026 года. По расчетам, принятая надбавка принесет НПЗ около 12 млрд рублей дополнительной выручки ежемесячно, а для потребителей бензин к концу года подорожает примерно на 11%.