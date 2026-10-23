Рожайте за счет компании: Иркутская область призвала бизнес помогать сотрудникам с детьми

Власти Иркутской области призвали бизнес и муниципалитеты активнее поддерживать семьи сотрудников. На заседании трёхсторонней комиссии под руководством первого зампреда правительства Андрея Соковикова был одобрен «корпоративный демографический стандарт».

Замминистра соцразвития Светлана Иевлева подчеркнула, что поддержка рождаемости — приоритет нацпроекта «Семья». Комиссия рекомендовала всем организациям региона разработать собственные программы помощи работникам с детьми: от гибкого графика до дополнительных льгот. Внедрение стандарта уже поддержали в «Союзе промышленников и предпринимателей», предложив обсудить масштабирование практики на форуме 11 декабря.

Отметим, рождаемость в Иркутской области замерла на историческом минимуме. По итогам 2025 года в регионе родилось 22 211 человек. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 22 300 детей, что стало самой низкой точкой за последние 55 лет (с 1970 года).

Федеральный уровень

На федеральном уровне звучат более жесткие требования. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российским компаниям необходимо организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей сотрудников прямо на территории предприятий.

«Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности», — цитирует слова вице-премьера сайт правительства. Такое поручение было дано по итогам совещания по демографии с участием Татьяны Голиковой. Министерствам, регионам и госкорпорациям («Ростех», «Росатом») поручено расширить меры поддержки семей с детьми.

Рынок труда

Параллельно комиссия отчиталась о стабильной ситуации на рынке труда в Иркутской области: уровень безработицы составляет всего 0,4% (4,5 тыс. человек). Благодаря мерам поддержки при содействии службы занятости удалось трудоустроить 21,2 тысячи человек, включая граждан с инвалидностью. Также обсуждались вопросы погашения долгов по зарплате и контроля за квотированием рабочих мест для инвалидов.