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WB Банк продлил кредитные каникулы для пострадавших продавцов

WB Банк и МКК WB Финанс продлили на месяц кредитные каникулы для продавцов Wildberries — представителей малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали из-за атак на логистические центры маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мера поддержки запущена в июле 2026 года: финансовые организации приостановили на три месяца платежи по основному долгу и начисление процентов.

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«Продление еще на месяц даст предпринимателям дополнительное время для стабилизации деятельности без дополнительной нагрузки. Заявки и документы для этого не нужны — информация уже отобразилась в личных кабинетах продавцов, а ближайший платеж по кредитам и займам нужно будет внести 23 ноября. Если предприниматель хочет вернуться к стандартному графику и не использовать отсрочку, он может обратиться в службу поддержки», — говорится в сообщении.

Ранее в рамках мер поддержки WB Банк обнулил тарифы на обслуживание расчетного счета и отменил комиссию за переводы в рублях для продавцов Wildberries.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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