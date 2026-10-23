Греф пообещал 2 трлн прибыли по итогам 2026 года

Сбербанк планирует установить новый финансовый рекорд. По словам главы банка Германа Грефа, чистая прибыль кредитной организации по итогам 2026 года составит около 2 трлн рублей. Такое заявление он сделал на конференции «Больше чем обучение», сообщает ТАСС.

Финансовые результаты подтверждают этот оптимизм: за девять месяцев 2026 года чистая прибыль банка по РПБУ уже выросла на 18,2%, достигнув 1,5 трлн рублей. Рентабельность капитала за этот период составила 23%.

Ранее Греф также выступил в роли главного амбассадора акций банка, призвав инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги Сбера. На форуме «Настоящее будущее» он пообещал «очень хорошие» дивиденды и «хороший апсайд» (потенциал роста) по стоимости акций.

«Если вы хотите, не думая, вложить куда-то, то вкладывайте в Сбербанк. Лучшего вложения вы не придумаете», — заявил глава Сбера.

На вопрос о том, достигнет ли цена акции 1000 рублей, Греф ответил утвердительно: «Как минимум».