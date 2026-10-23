АТБ запустил сервис «Эксперт по налогам» для премиальных клиентов

С 20 октября премиальные клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут дистанционно решать налоговые вопросы. Сервис «Эксперт по налогам» предоставляется партнёром банка — компанией «НДФЛка»*, специализирующейся на налоговом консультировании физических лиц.

Специалисты помогут подготовить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговые вычеты и разобраться в сложных вопросах налогообложения. Эксперты также самостоятельно заполнят необходимые документы и возьмут на себя взаимодействие с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Клиентам с тарифным планом «Прайвет» сервис доступен без дополнительных условий, а держателям тарифов «Статус Лайт» и «Статус Плюс» — при среднемесячных остатках от 15 млн рублей.

Для остальных премиальных клиентов действует скидка 10% на первую услугу по промокоду. Получить его можно в мобильном приложении банка или у персонального менеджера.

Подробные условия предоставления сервиса «Эксперт по налогам» доступны по ссылке.

Дополнительную информацию об услуге и условиях её предоставления можно получить у персонального менеджера, в ближайшем офисе АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

*Сервис предоставляется ООО "Ндфлка.Ру" (ИНН 2310162460).