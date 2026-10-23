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Минфин прорабатывает вопрос легализации онлайн-казино

Минфин рассматривает возможность легализовать онлайн-казино в России, взяв за образец регулирование букмекерской деятельности. Об этом в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума журналистам сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Во многих странах действует также практика легализации [онлайн-казино], то есть регулирования этой деятельности. Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — передает заявление ТАСС.

По словам замминистра, на форумах обсуждались разные подходы к работе с нелегальными онлайн-казино. Других подробностей он не привел.

Напомним, что основные условия и параметры легализации интернет-казино, предложенные ведомством, включают в себя:

  • Ежемесячный налог в размере не менее 30% от выручки оператора
  • Контроль за деятельностью площадок планируют возложить на ППК «Единый регулятор азартных игр»
  • Доступ к азартным играм на легальных сайтах смогут получить исключительно граждане старше 21 года
  • Одновременно с легализацией планируется ужесточить блокировки сайтов нелегальных казино и запретить любые денежные переводы в их адрес со стороны банков

/ Сибирское Информационное Агентство /
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