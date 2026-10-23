1 000 рублей в подарок от АТБ: успейте оформить кредитную карту после 15 октября

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает дополнительное преимущество для новых держателей кредитных карт: при выполнении условий клиент получает приветственный бонус в размере 1 000 рублей. Опция доступна клиентам, которые оформляют кредитную карту АТБ впервые, а также тем, у кого нет действующих карт банка.

Предложение действует для карт, оформленных после 15 октября 2026 года. Чтобы получить бонус, участнику необходимо в течение 15 дней с даты заключения кредитного договора совершить не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей. Учитываются операции по оплате товаров и услуг по карте — продукты, одежда, бензин и другие привычные покупки.

Получить приветственный бонус от банка при оформлении кредитной карты можно 1 раз. Обязательное условие — отсутствие просроченной задолженности по кредитам в АТБ. При её наличии бонус не начисляется.

Помимо приветственного бонуса, кредитная карта АТБ даёт клиентам доступ к беспроцентному (льготному) периоду до 120 дней и к кэшбэку по программе лояльности — до 20% в зависимости от категорий и тарифного плана. Полные характеристики карты, размер процентной ставки, порядок расчёта льготного периода и условия начисления кэшбэка определяются договором и действующими тарифами банка.

Оформить карту можно в отделении банка или мобильном приложении АТБ банк.

С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

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