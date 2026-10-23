Инго Банк стал лидером рейтинга Naumen по качеству обслуживания в цифровых каналах

По итогам исследования Инго Банк занял первое место в рейтинге «Доступность и качество обслуживания в цифровых каналах», поднявшись на шесть позиций относительно 2025 года. В рейтинге «Качество обслуживания по телефону» Банк расположился на втором месте, улучшив прошлогодний результат на одну позицию.

Кроме того, Инго Банку присвоен наивысший класс «А+», который определяется сочетанием показателей доступности обслуживания (SL) и доли обращений, решённых при первом контакте (FCR). В отдельном рейтинге качества голосовых ассистентов Банк занял четвёртое место в категории «Средняя розница». Это стало одним из первых значимых результатов голосового ИИ-помощника Инги, запущенного летом 2026 года.

«Для нас высокая оценка в исследовании Naumen — прежде всего признание ежедневной работы команды, которая помогает клиентам решать самые разные вопросы. Сегодня качество банковского сервиса определяется не только скоростью ответа, но и тем, насколько точно специалист понимает запрос клиента и может предложить решение без лишних переключений и повторных обращений. Мы последовательно развиваем дистанционные каналы обслуживания, совершенствуем внутренние процессы и инструменты поддержки сотрудников. Отдельно стоит отметить четвёртое место нашего голосового помощника Инги в рейтинге Naumen. Учитывая, что решение было запущено только летом 2026 года, такой результат особенно значим для нас и подтверждает перспективность выбранного направления развития клиентского сервиса. При этом для нас принципиально важно сохранять индивидуальный подход: за каждым обращением стоит конкретная ситуация, требующая внимания и профессионального участия», — прокомментировал начальник управления дистанционного обслуживания и продаж Инго Банка Евгений Кирюшин.

В исследовании Naumen Bank Contact Center Rank 2026 приняли участие 76 российских банков. Эксперты оценивали доступность и качество обслуживания клиентов по телефону и в цифровых каналах, включая чаты и сервисы с применением искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделялось работе голосовых помощников и чат-ботов, способности оперативно и качественно решать обращения клиентов.