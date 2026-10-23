Альфа-Банк изучил путешествия клиентов разных поколений

Искусственный интеллект Альфа-Банка сравнил, какой транспорт и какие направления выбирают клиенты разных поколений в сервисе Альфа-Тревел. В расчёт вошли заказы билетов и бронирования отелей за последний год.

Чаще всех летают миллениалы: на самолёт приходится 70,8% их поездок. Бумеры чаще остальных выбирают поезд: 40% поездок при 30% в среднем. Зумеры пользуются автобусами вдвое чаще миллениалов и поколения X.

У каждого поколения есть направления, которые оно выбирает чаще остальных. Бумеры едут в Ессентуки почти в пять раз чаще среднего, следом идут Кисловодск (в 3,7 раза) и Пятигорск (в 2,5 раза). Миллениалы в два раза чаще среднего летают на Бали, Мальдивы и Маврикий. Зумеры реже других выбирают Турцию, главное зарубежное направление сервиса.

Каждый десятый заказ билетов — семейный, с ребёнком до 18 лет. Выше всего доля семейных заказов в Санью на Хайнане, Анталью и Мале — по 25%. Из российских направлений — в Сириус (24%) и Лазаревское (20%).

Авипутешествие туда и обратно в среднем длится 7,5 дней. Дольше всего клиенты остаются в Таиланде — 17 дней.

Самый дорогой заказ года — 9,1 млн рублей за авиабилеты на Мальдивы и обратно. Самая дорогая бронь отеля — 1,75 млн рублей в Дубае.

Данные обезличены и охватывают заказы с 28 сентября 2025 по 27 сентября 2026 года. Поколения определены по году рождения пассажиров старше 18 лет, направление — по городу или стране прибытия.