Альфа-Банк выдал онлайн экспресс-гарантий на сумму более 329 млрд рублей

По итогам 9 месяцев 2026 года Альфа-Банк выдал 139 880 экспресс-гарантий на общую сумму больше 329 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа выданных гарантий составил 17%, а по сумме — 7%. Такой рост стал возможен благодаря введению ряда обновлений. Банковские гарантии — важное для Альфа-Банка направление. Банк постоянно ищет новые каналы продаж, улучшает продукт и старается сделать работу клиентов максимально эффективной и технологичной.

«В период постоянных изменений для предпринимателей особенно важно получать такие инструменты быстро, без лишних сложностей и с минимальными затратами времени. Поэтому мы постоянно актуализируем и развиваем продукт, совершенствуем клиентский путь и расширяем каналы продаж. Рост числа выданных экспресс-гарантий на 17% за девять месяцев — результат этой системной работы. Наша задача — сделать получение банковской гарантии максимально простым и удобным, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.