Альфа-Банк признан лучшим банком по оценке премиальных клиентов

Альфа-Банк победил в двух номинациях премии «Premium Banking 2026» аналитической компании Frank RG: «Лучший банк: высокая лояльность премиальных клиентов» и «Лучшее карточное предложение». В анкетировании премиальных клиентов банк получил наивысшую оценку лояльности.

В номинации «Лучший банк: высокая лояльность премиальных клиентов» Frank RG оценивал, насколько клиенты привержены бренду и готовы рекомендовать банк.

Награду «Лучшее карточное предложение» получил премиальный сервис Alfa Only от Альфа-Банка. По оценке Frank RG, у Alfa Only самая выгодная программа вознаграждений по картам.

Клиентам Alfa Only доступны приоритетное обслуживание, персональный консьерж, привилегии в ресторанах и уникальные инвестиционные предложения. В поездках клиентов ждут трансферы и собственные лаунжи Alfa Only — в аэропортах Шереметьево и Сочи и на Ленинградском вокзале в Москве.

Frank RG ежегодно исследует рынок премиального обслуживания: аналитики разбирают премиальные программы крупных банков, а клиенты оценивают обслуживание по единой анкете.