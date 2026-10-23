Альфа-Банк начисляет 15% годовых на накопления при подключении премиального сервиса Alfa Only

С 19 октября знакомство с премиальным сервисом Alfa Only начинается с приветственной ставки по накопительному счёту — она действует первые 3 месяца.

Ставка действует, если последние 90 дней у клиента не было рублёвого остатка на накопительных счетах Альфа-Банка. Под ставку можно разместить до 10 млн рублей, клиентам private banking — до 30 млн рублей.

К ставке прилагается весь пакет Alfa Only: приоритетное обслуживание, персональный консьерж, привилегии в ресторанах и бизнес-залах.

Подключить Alfa Only и открыть накопительный счёт можно в мобильном приложении или офисе Альфа-Банка. Подробные условия — на сайте Альфа-Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2VfnxySCqbA