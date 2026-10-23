Альфа-Банк запускает «Куш в Мешке» — игру для предпринимателей с поездкой в Москву на завтрак с топ-менеджментом банка

Альфа-Банк запускает «Куш в Мешке» — игру для предпринимателей в приложении Альфа-Бизнес. Главный приз — поездка в Москву на завтрак с Денисом Осиным, директором малого и микробизнеса Альфа-Банка, и другими топ-менеджерами банка.

«Куш в Мешке» — это классическое лото, в котором каждый месяц предприниматели смогут выигрывать ценные призы. Чтобы принять участие, нужно доставать бочонки из мешка и закрывать выпавшие числа на своей игровой карточке.

Правила простые: если предприниматель закрыл хотя бы одну карточку, он автоматически участвует в ближайшем розыгрыше. Чем больше закрытых карточек — тем выше шанс выиграть.

Дополнительные игровые привилегии можно получить за выполнение заданий и использование баллов в программе лояльности «Альфа-Выгодно» для бизнеса. Чем больше баллов предприниматель тратит в период игры, тем выше шанс попасть в розыгрыш и выиграть призы. Использование программы лояльности приносит дополнительную пользу в игре и позволяет объединить два сервиса в единую систему для бизнеса.

Помимо главного приза также разыгрываются iPhone, MacBook, 100 000 рублей и баллы программы лояльности «Альфа-Выгодно» для бизнеса.

Игра продлится до марта 2027 года.

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