В Октябрьском округе Иркутска нашли участок под новый детсад

В городскую комиссию по подготовке правил землепользования и застройки поступило обращение инициативной группы граждан о необходимости строительства детского сада в Октябрьском округе Иркутска. Жители указали, что в районе улиц Кожова и Советская большая очередь в дошкольные учреждения. Вопрос рассмотрели на комиссии по ПЗЗ. Об этом сообщает администрация города.

«Мы проанализировали обеспеченность жителей Октябрьского округа комплексами спортивной инфраструктуры. Она выше, чем в других районах Иркутска. Спортивных залов здесь почти 80% от нормы, крытых объектов — 178%, а бассейнов — 231%. Чтобы ликвидировать дефицит мест в детских садах, принято решение изменить назначение земельного участка. Иных свободных участков для возведения объекта дошкольного образования в данном районе нет. Параллельно формируем участок для размещения спортивного сооружения в районе улицы Коммунистической», — пояснили в комиссии.

Сегодня в Октябрьском округе работают 24 муниципальных детсада на 5977 мест, но их посещают 6830 детей: переполнение — на 853 ребенка, еще 1627 малышей ждут очереди. В радиусе улиц Верхняя Набережная, Кожова, Советская, Байкальская и до развязки Академического моста работают пять садов с дефицитом почти 250 мест, который будет расти: после ввода жилых комплексов площадью 66 тыс. кв. м туда переедут около 1100 семей, и к 2030 году в районе может не хватать более 500 мест. С 1 марта 2026 года Градостроительный кодекс запрещает размещать объекты местного значения на частных землях, поэтому для детсада на 240 мест выбран единственный подходящий муниципальный участок, где сейчас предусмотрено жилье.