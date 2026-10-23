Альфа-Банк открыл Alfa Only Lounge в аэропорту Сочи

Альфа-Банк открыл Alfa Only Lounge в международном аэропорту Сочи. Премиальный бизнес-зал площадью 550 кв. м работает круглосуточно и имеет собственный выход во внутренний сад аэропорта с зелёными аллеями и фонтаном.

Альфа-Банк развивает сеть премиальных пространств для путешественников: два лаунджа уже работают в аэропорту Шереметьево, а в октябре открылся Alfa Only Lounge на Ленинградском вокзале Москвы. Открытие в Сочи стало следующим шагом — теперь бизнес-зал представлен и в одном из главных туристических центров страны, ключевом транспортном узле юга России. Через аэропорт проходят маршруты миллионов путешественников, направляющихся на черноморские курорты и в горы.

Сочинский аэропорт — единственный в России аэропорт с открытым садом на территории пассажирского терминала. У гостей Alfa Only Lounge есть собственный выход в сад с зелёными аллеями и фонтаном, где можно прогуляться и отдохнуть на свежем воздухе перед вылетом.

Интерьер нового лаунджа разработало архитектурное бюро Wowhaus, известное, в частности, проектами обновления Парка Горького в Москве. Вдохновением для пространства стало Черноморское побережье: плавные линии берегов, жемчужные переливы воды и природные фактуры. Благодаря панорамным окнам сад становится продолжением лаунджа, а пространство наполняется естественным светом и зеленью. В интерьере сочетаются гладкие поверхности, напоминающие воду, и фактурные материалы суши — камень, дерево и растительность. Контраст холодных и тёплых оттенков, металла и природных текстур поддерживает эту идею. В центре — медиасфера, напоминающая морскую жемчужину и отсылающая к символике Alfa Only. По мере продвижения вглубь лаунджа пространство становится более камерным: на смену холодным гладким поверхностям приходят дерево, кожа и текстиль, а освещение становится мягче.

В лаундже можно пообедать перед рейсом, поработать или отдохнуть в мягкой зоне. За гастрономию отвечает Remy Kitchen: гостям доступна шведская линия, горячие и холодные напитки. Также предусмотрены детская зона и высокоскоростной Wi-Fi.

Alfa Only Lounge расположен на первом этаже международного аэропорта Сочи, в зоне внутренних вылетов, и открыт круглосуточно для клиентов премиальных сегментов Альфа-Банка — Alfa Only и А-Клуба.