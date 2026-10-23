«Бюджет пуст»: Правительство готовится закрыть льготную IT-ипотеку уже в декабре 2026 года

Правительство готовится свернуть одну из самых популярных мер поддержки IT-отрасли. Как сообщает РБК, Минцифры и финансово-экономический блок обсуждают досрочное завершение программы льготной IT-ипотеки. По данным источников, один из сценариев предполагает закрытие приёма заявок уже в декабре 2026 года.

Решение рассматривается в рамках жесткой бюджетной экономии. В Минцифры подтвердили, что финансирование на следующий период прорабатывается «в условиях ограниченности бюджетных средств», однако заверили, что для тех, кто уже взял кредит, условия и ставки останутся прежними, сообщает "Коммерсант".

Программа, запущенная в 2024 году, показала высокую эффективность: ею воспользовались более 100 тысяч специалистов, купив жильё на 150 млрд рублей. Однако проект бюджета на 2027–2029 годы уже предусматривает резкое сокращение субсидий: с 77,8 млрд рублей в 2026-м до 35 млрд рублей к 2029 году.