Легализация онлайн-казино в России: «за» и «против»

В Минфине РФ прорабатывается вопрос о легализации онлайн-казино. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, представители министерства заявляют, что их регулирование в случае разрешения деятельности может быть аналогично действующему регулированию букмекерских контор.

«При этом ведомство подчеркнуло, что, несмотря на работу над вопросом придания этому бизнесу легального статуса, борьба с рекламой остающихся в теневом секторе онлайн-казино продолжается. Сочетание таких, на первый взгляд, противоречивых мер, на самом деле может быть нацелено на борьбу с теневой экономикой и вывода из нее тех видов бизнеса, которые в соответствии с российским законодательством могли бы работать легально и платить налоги», — поясняет эксперт.

В начале года глава Минфина Антон Силуанов предположил, что, если инициатива министерства по выводу онлайн-казино в легальное поле будет реализована и станет законом, в виде налогов от этого бизнеса в бюджет поступит 100 млрд руб. в год. Министерство выступает с инициативой назначить ответственного оператора, который будет координировать работу онлайн‑казино.

«При этом предлагается выстроить систему приема ставок на базе Единого центра учета переводов ставок по той же схеме, которая уже действует в сфере букмекерских услуг», — уточняет Мильчакова.

Дополнительным плюсом для экономики от разрешения деятельности онлайн-казино стало бы создание новых рабочих мест, особенно в регионах. Несмотря на то, что вывод данного бизнеса из тени вызывает много вопросов у общественности, особенно с точки зрения вовлечения в азартные игры молодежи, в том числе несовершеннолетней, для экономики этот шаг несет больше плюсов, чем минусов.

«Также при легализации онлайн-казино России может быть полезен опыт соседней Беларуси, где этот бизнес работает легально еще с 2020 года. В Беларуси онлайн-казино работают в условиях возрастного ценза (от 21 года), их деятельность строго регулируется министерством по налогам и сборам и платформой "Специальная кассовая компьютерная система" (СККС), что не позволяет этому бизнесу уклоняться от уплаты налогов», — считает аналитик.

На сегодня объем нелегального рынка онлайн-казино в России оценивается в 2,5–3 трлн руб., а общий размер принятых ставок на легальном букмекерском рынке составил 1,9 трлн руб.

«Вывод этого достаточно большого сегмента экономики в правовое поле и хотя бы частичный его уход из тени могли бы реально помочь увеличению доходов бюджета и сокращению дефицита», — заключает Наталья Мильчакова.