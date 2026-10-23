ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Об этом сообщает регулятор. В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,0% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале, базовая инфляция — 6,2% после 4,5%.

Годовая инфляция на 19 октября составила 6,8%, по итогам года ожидается в диапазоне 7,1–7,6%.

"На ценовую динамику влияли волатильные позиции, прежде всего моторное топливо. Инфляционные ожидания остаются высокими — вблизи максимальных уровней за два года: несмотря на некоторое снижение в октябре, выросли ожидания финрынка и аналитиков", — говорится в сообщении регулятора.

Устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях; для возобновления снижения устойчивой инфляции требуется сдержанный рост совокупного спроса.