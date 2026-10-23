S7 запускает прямые рейсы из Иркутска на Пхукет с 25 октября

Авиакомпания S7 Airlines переходит на осенне-зимнее расписание, значительно расширяя географию полетов из Иркутска. С 25 октября 2026 года перевозчик возобновляет прямые рейсы на тайский остров Пхукет, а также кратно увеличивает частоту полетов в Китай.

Таиланд

Прямое авиасообщение с одним из главных курортов Юго-Восточной Азии открывается 25 октября. Для жителей Иркутска и соседних регионов это возможность отдохнуть на море без утомительных пересадок в Москве или других городах.

Китай

В зимнем сезоне S7 делает ставку на азиатский вектор:

Шанхай: с 27 октября рейсы будут выполняться до трех раз в неделю.

Пекин: с 21 декабря частота полетов вырастет до 10 рейсов в неделю.

Усиление хаба в Иркутске позволит пассажирам из других городов России (например, из Улан-Удэ, Братска или Читы) удобнее добираться до Китая с пересадкой в столице Приангарья.