«Понятия не имеем, как это сработает»: Экономист жёстко раскритиковал прогноз ЦБ по ставке и инфляции

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, однако прогнозы регулятора на 2027 год вызвали резкую критику экспертов. Главный экономист Института Столыпина Борис Копейкин назвал новые цифры «вопросами без ответов».

Факты и прогноз

Инфляция в третьем квартале 2026 года разогналась до 8% (в пересчёте на год), базовая инфляция составила 6,2%. Несмотря на это, ЦБ по-прежнему ждёт возвращения к цели в 4% к декабрю 2027 года, хотя средний прогноз по году был резко повышен — с 4,3–5,2% до 5,2–5,7%.

Прогноз по самой ставке также был пересмотрен в сторону ужесточения: на 2027 год ЦБ теперь закладывает 12,5–13,5% вместо ожидавшихся ранее 10,5–12,5%.

Мнение эксперта

«Решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз вызывает вопросы. Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».