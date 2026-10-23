«Денег нет, ставки растут»: Рынок денег сигнализирует ЦБ о проблемах, несмотря на решение по ставке

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% не стало сюрпризом для рынка — оно полностью совпало с ожиданиями аналитиков БКС и консенсус-прогнозом большинства экономистов.

Регулятор находится в сложной ситуации. С одной стороны, влияние топливного фактора на цены ослабевает из-за сезонного падения спроса. С другой — октябрьский шок от повышения тарифов оказался сильнее ожиданий. В результате текущая инфляция (с исключением сезонности) «застряла» на уровне около 6% в годовом выражении.

Прогноз до конца года

Эксперты БКС подтверждают свой сценарий: ставка останется 14% до конца 2026 года, включая опорное заседание 18 декабря.

Почему это важно сейчас

Текущее заседание — опорное. Это значит, что ЦБ проводит полную ревизию макроэкономического прогноза. Рынок ждет обновленных цифр по инфляции и ВВП.

Сигнал рынка

Трехмесячные ставки денежного рынка сейчас составляют 14,04%, что выше ключевой. Это говорит о дефиците ликвидности и высокой востребованности инструментов сбережения: активы в крупнейших фондах денежного рынка растут на 1–1,1% в неделю. Устойчивая инфляция в III квартале закрепилась в диапазоне 5–6% (против 4–5% ранее), что подтверждает необходимость жесткой политики.