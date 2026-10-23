Три муниципалитета Приангарья отстают от графика подготовки к пожароопасному сезону

В трех муниципалитетах Иркутской области подготовка к пожароопасному сезону идет с отставанием от плана. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«В Усольском районе и в Иркутском муниципальном округе объем работ по созданию и обновлению минерализованных полос отстает от запланированного. В Чунском муниципальном округе профилактические отжиги отработаны не полностью», – пояснили в ведомстве.

Там также пояснили, что при невозможности выполнения запланированных мероприятий по погодным или иным условиям есть альтернатива: замена отжигов скосом сухостоя и его уборкой. Работы муниципалитетам поручили завершить до промерзания почвы и установления устойчивого снежного покрова.

Всего в муниципальных образованиях с 1 августа создана и обновлена 1101 минерализованная полоса общей протяжённостью 2450 километров. Очищена от сухой растительности территория площадью 3481 гектар, проведено 792 отжига сухой растительности на 2343 гектарах.

Своевременное и полное выполнение мероприятий в осенний период предотвращает риск весенних пожаров.