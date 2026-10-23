Работник предприятия из Братска отсудил 200 тысяч рублей за травму на производстве

В городе Братске работнику удалось отсудить компенсацию за производственную травму. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, в феврале 2026 года мужчина работал токарем-расточником ремонтно-механического предприятия. При изготовлении деталей на него рухнул фрагмент заготовки, из-за чего мужчина потерял равновесие, упал и получил травмы различной степени тяжести. Во время проверки обнаружили нарушения техники безопасности на рабочем месте пострадавшего.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, причиненного в связи с травмой на производстве. Требование было удовлетворено – работник получит 200 тысяч рублей.