Жительница Приангарья пошла под суд за растрату маткапитала на продукты и кредиты

В Аларском районе осудили 31-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в растрате маткапитала посредством мошеннических действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Судом установлено, что в 2018 году, имеющая право на маткапитал, заключила фиктивный договор купли-продажи квартиры и земельного участка в селе. Недвижимость перешла в ее собственность формально, однако фактически они принадлежали матери, которая не знала о преступных намерениях дочери.

После мошенница представила в территориальное управление Пенсионного фонда РФ документы, содержащие ложные сведения об улучшении жилищных условий. На основании этих документов ей перечислили более 450 тыс. рублей. Деньги сибирячка растратила на погашение кредитов, продукты и другие нужды. Позже, в 2020 году, женщина оформила договор дарения и вернула квартиру матери.

Аферистка в суде полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила причиненный государству материальный ущерб в полном объеме. В связи с этим ее приговорили к 1 году лишение свободы условно с испытательным сроком 1 год.