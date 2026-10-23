Курение вейпов среди подростков в Иркутской области приобретает характер эпидемии – эксперт

В Иркутской области готовят законопроект, в соответствии с которым будет введен полный запрет на продажу вейпов. Соответствующую инициативу обсудили на площадке Общественной палаты региона.

На мероприятии выступил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области Артем Лобков. Он отметил, что курение электронных сигарет среди подростков уже приобретает характер эпидемии.

В соответствии с приведенными данными, сегодня более 2 млн российских школьников регулярно курят вейпы, треть опрошенных 15-летних подростков хотя бы раз в жизни пробовали это делать. Употребление вейпов ведет к серьезным и неизлечимым болезням легких, сердечно-сосудистой системы и других жизненно важных органов.

В соответствии с действующим законодательством регионы России сами могут ввести запреты на продажу вейпов: это уже сделали семь регионов, в пяти субъектах ведется подготовка соответствующих проектов.

По результатам обсуждения в Приангарье будет выработан комплекс рекомендаций, направленных на дальнейшую проработку инициативы.