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Количество асфальтовых дорог выросло в два раза в Иркутской области за 16 лет

Аналитики в преддверии Дня автомобилиста подсчитали, сколько в Иркутской области асфальтовых дорог, и как изменилось их количество с 2010 года. Подробности сообщили в Иркутскстате.

«82% дорог общего пользования имеют твердое покрытие, из них 37% – усовершенствованное. За период с 2010 года протяженность дорог с таким покрытием увеличилась в 1,9 раза, что свидетельствует о постоянном улучшении дорожной инфраструктуры», – пояснили аналитики.

Общая протяженность дорог в Иркутской области оценивается в 37,5 тыс. километров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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