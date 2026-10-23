Количество асфальтовых дорог выросло в два раза в Иркутской области за 16 лет

Аналитики в преддверии Дня автомобилиста подсчитали, сколько в Иркутской области асфальтовых дорог, и как изменилось их количество с 2010 года. Подробности сообщили в Иркутскстате.

«82% дорог общего пользования имеют твердое покрытие, из них 37% – усовершенствованное. За период с 2010 года протяженность дорог с таким покрытием увеличилась в 1,9 раза, что свидетельствует о постоянном улучшении дорожной инфраструктуры», – пояснили аналитики.

Общая протяженность дорог в Иркутской области оценивается в 37,5 тыс. километров.