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Курсы валют ЦБ РФ на 24 октября: 80,5381 руб/доллар США и 90,2429 руб/евро

ЦБ РФ с 24 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 80,5381 руб.
  • 1 евро - 90,2429 руб.
  • 10 китайских юаней - 120,5570 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5874 р. (0,72%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8935 р. (0,98%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9030 р. (0,74%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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