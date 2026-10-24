Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 октября: 10 482,3701 руб/1 г золота и 144,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 482,3701 руб.

1 грамм серебра - 144,5800 руб.

1 грамм платины - 4 104,3901 руб.

1 грамм палладия - 2 755,2100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 282,8898 р. (2,63%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5100 р. (3,67%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 163,2199 р. (3,82%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 94,8200 р. (3,33%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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