Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 октября: 10 482,3701 руб/1 г золота и 144,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 482,3701 руб.
- 1 грамм серебра - 144,5800 руб.
- 1 грамм платины - 4 104,3901 руб.
- 1 грамм палладия - 2 755,2100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 282,8898 р. (2,63%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5100 р. (3,67%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 163,2199 р. (3,82%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 94,8200 р. (3,33%).
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