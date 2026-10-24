В Иркутске выставили на продажу помещения, расположенные на улице Карла Маркса, 20, с бутиками модной одежды. Стоимость объекта оценили в 180 млн рублей, следует из данных популярного сервиса объявлений.

Скрин с "Авито"

Нeжилоe торгoвoe помeщениe имеет площадь 550 квадратных метров и размещено неподалеку от улицы Ленина. Пространство объединяет первый и цокольный этажи, которые сейчас заняты арендаторами.

Помещение можно использовать под любой вид коммерческой деятельности, отмечает продавец. Оно является благоустроенным.