В Сибири почти на 30% выросло число новых железнодорожников

За девять месяцев 2026 года на Восточно-Сибирскую железную дорогу было трудоустроено около 3 тысячи человек, что почти на треть больше прошлогодних значений. Подробности рассказали в пресс-службе ВСЖД.

«С января по сентябрь 2026 года Социально-кадровый центр Восточно-Сибирской железной дороги трудоустроил 2821 человека – это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все соискатели сегодня работают на предприятиях магистрали», – пояснили в компании.

Самая востребованная профессия – монтер пути: на эту специальность принято 430 человек. Также популярностью пользовались осмотрщик-ремонтник вагонов, составитель поездов, электромеханик, электромонтер, сигналист, дежурный по железнодорожной станции, приемосдатчик груза и багажа.