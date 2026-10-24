Новости

Медведи добрались до Иркутска: зверь пришел в Мамоны

Читайте также:

Охотник отбил друга от медведя в Иркутской области
28 октября 2026
Отстреливают ежедневно: количество убитых медведей в Иркутской области выросло до 570
28 октября 2026

Повышенная активность медведей наблюдается в Иркутской области. Звери активно идут в населенные пункты. Одного из хищников накануне увидели в микрорайоне Западный поселка Мамоны, который располагается рядом с Иркутском.

«Ребята, смотрите, что происходит. Город Иркутск, поселок Западный. Животные сошли с ума – они выходят на дороги», – рассказала одна из местных жительниц и показала соответствующее видео.

На кадрах видно, как медведь бежит прямо по улице вдоль жилых домов. Здесь же местные жители увидели косулю, которая также попала на кадры.

Жители прокомментировали видео, связав происходящее с негативным антропогенным воздействием.

«Задолбали люди природу… Вот и идут животные к людям за едой», – предположила manyichka.

«Природу убили, вот и началось. То ли еще будет!» – считает isaenkotamara4.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес