Медведи добрались до Иркутска: зверь пришел в Мамоны

Повышенная активность медведей наблюдается в Иркутской области. Звери активно идут в населенные пункты. Одного из хищников накануне увидели в микрорайоне Западный поселка Мамоны, который располагается рядом с Иркутском.

«Ребята, смотрите, что происходит. Город Иркутск, поселок Западный. Животные сошли с ума – они выходят на дороги», – рассказала одна из местных жительниц и показала соответствующее видео.

На кадрах видно, как медведь бежит прямо по улице вдоль жилых домов. Здесь же местные жители увидели косулю, которая также попала на кадры.

Жители прокомментировали видео, связав происходящее с негативным антропогенным воздействием.

«Задолбали люди природу… Вот и идут животные к людям за едой», – предположила manyichka.

«Природу убили, вот и началось. То ли еще будет!» – считает isaenkotamara4.