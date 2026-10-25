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Двоих бойцов из Иркутской области спасли из плена Украины

Накануне 270 бойцов были возвращены из украинского плена. Среди них есть два человека из Иркутской области, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова.

«В ходе очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270, проведенного Министерством обороны РФ при содействии спецслужб и Уполномоченного по правам человека в РФ, на Родину вернулись двое жителей нашего Приангарья», – отметила Семенова.

Она пояснила, что они являются жителями Балаганского и Осинского районов. Сейчас им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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