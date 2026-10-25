Больше 1,4 тысячи тонн асфальта уложили в Иркутске за сутки

В Иркутске продолжаются дорожные работы. За последние сутки было уложено более 1,4 тысячи тонн асфальта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Нижние и верхние слои дорожного покрытия укладывали на улицах Розы Люксембург, Ширямова, Чернышевского, Восточный промузел. Работы выполняет «Иркутскавтодор» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На Чернышевского делают высотное регулирование колодцев, укладывают верхний слой дорожного покрытия, на Розы Люксембург – нижний. Работы продолжат в ночь.

На Байкальской нанесли разметку, устанавливают барьерные ограждения.

В воскресенье «Иркутскавтодор» выйдет на Восточный промузел и Ширямова, чтобы укладывать нижний и верхний слои асфальта. Работы также проведут в ночь на 26 октября.

Одновременно с этим «Иркутскавтодор» проводит ремонт асфальтовыми картами. Вчера обновили участок на Аносова.