Бизнес-зал S7 в международном аэропорту Иркутска масштабно обновят

В международном аэропорту Иркутска запланировано масштабное обновление бизнес-зала для пассажиров рейсов S7. Об этом рассказала дизайнер и архитектор Наталья Соктоева.

«У нас планируется открытие большого бизнес-зала. Встречать наших путешественников будут за стойкой ресепшн и приглашать в сам зал. Непосредственно в зале будут располагаться гардеробная для сумок и чемоданов, диванчики со столиками, где можно перекусить, выпить кофе и так далее», – пояснила дизайнер.

Концепция бизнес-зала выполнена в стилистике S7, но при этом она будет отражать местные аутентичность и колорит.

Сроки для реализации проекта сжатые – открытие запланировано на 1 декабря. В настоящее время ремонтные работы уже начались.