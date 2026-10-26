Сильный ветер и метели пройдут в Иркутской области 26 октября

Сегодня, 26 октября, местами по Иркутской области идет снег, дует сильный западный и северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с, наблюдаются метели. На дорогах области и города образовались снежный накат и гололедица. Об этом пишет ГУ МЧС по Иркутской области.

По области сегодня переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег; в Катангском районе, ночью в Чунском и Бодайбинском, днем в западных и южных районах местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, местами порывы 15–20 м/с, метели. Температура ночью -5…-10°, при прояснении -15…-20°, днем 0…-5°, при облачной погоде -9…-14°.

В Иркутске облачно с прояснениями, временами небольшой снег.

Ветер северо-западный 5–10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, днем 15–18 м/с. Температура ночью -5…-7°, днем -1…-3°. На Байкале облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 15–20 м/с, местами порывы 25–30 м/с; температура ночью -4…-9°, днем 0…-5°.