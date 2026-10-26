Назван новый глава Бразилии: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: назван новый глава Бразилии, в сентябре в РФ выдали рекордное количество ипотек, банки открывают отделения для приема монет, а двоих бойцов из Иркутской области спасли из плена Украины. Подробнее – в обзоре СИА.

Глава Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает на выборах главы государства: это стало известно после подсчета свыше 99% голосов. У него 51,75%, у оппонента Флавиу Болсонару – 48,25%. Стоит отметить, что с начала подсчета Болсонару на некоторое удавалось обогнать конкурента.

Сдать мелочь

«Монетная неделя» начинается в России: российские банки откроют отделения для приема монет по всей стране, которые будут работать в период с 26 октября по 7 ноября. В это время жители имеют возможность без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги.

Рекорд по ипотекам

За сентябрь 2026 года банки выдали россиянам максимальное с начала года количество ипотек – 133,6 тыс. По сравнению с августом количество выдач выросло на 41%: в предыдущем месяце было оформлено 94,72 тыс. кредитов. В годовом выражении показатель увеличился на 45%, поскольку в сентябре 2025 года было выдано 91,94 тыс. ипотек, отмечают в ТАСС.

Спасение бойцов

В ходе очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270, проведенного Министерством обороны РФ при содействии спецслужб и Уполномоченного по правам человека в РФ, на Родину вернулись в том числе двое жителей Иркутской области – из Балаганского и Осинского районов. Им оказывается необходимая помощь.

Перебои на переправе

Паромное сообщение между материком и островом Ольхон 26 октября может работать с задержками: причиной стали неблагоприятные погодные условия. «Ввиду погодных условий 26 октября возможны перебои в работе паромной переправы МРС – Ольхон», – сообщили в ВСРП, пояснив, что прежний график вернут после улучшения обстановки.