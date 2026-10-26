Минфин предложил размещать свободные бюджетные средства на торгах

Минфин предложил изменить способ размещения свободных бюджетных средств на банковских счетах: отбирать банки через биржевые торги, чтобы повысить доходность и эффективность управления деньгами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления ведомства.

Речь идет о средствах, которые уже поступили в казну, но пока не направлены на расходы.

Сейчас казначейство проверяет надежность банков, а затем отбирает заявки на размещение, фактически само устанавливая лимит, ставку, срок договора, порядок расчетов и объем. Специальных торгов нет, и участники рынка не знают условий конкурентов. По новой схеме банки будут соревноваться, предлагая ставку выше других; договоры планируется заключать по фиксированной или плавающей ставке, параметры определит казначейство по рекомендациям ЦБ. Схожая система конкурсного отбора уже действует при размещении бюджетных денег на вкладах — ее хотят распространить и на счета.

За 2025 год казначейство заработало на размещении денег на вкладах более 1,2 трлн рублей, на счетах — около 86 млрд, то есть в целом порядка 1,3 трлн, по данным ведомства; за первое полугодие 2026-го сумма составила более 0,6 трлн.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов считает, что конкуренция ставок позволит государству получать больше: на открытых торгах банки увидят предложения конкурентов без названий и будут улучшать свои.

Ранее совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,0% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале, базовая инфляция — 6,2% после 4,5%.