Иркутяне хотели бы добираться до работы за 15 минут

Почти половина работающих иркутян (49%) ездят на работу на автомобиле, треть (34%) — на общественном транспорте. За два года доля автомобилистов уменьшилась на 9 п.п., пассажиров — выросла на 8 п.п. При этом оптимальным временем в пути жители Иркутска считают 15 минут. Об этом сообщает SuperJob.

Средняя поездка на машине удлинилась на 4 минуты, до 42 минут, на общественном транспорте — сократилась на 2 минуты, до 48 минут.

Быстрее всего на общественном транспорте добираются в Тюмени (33 минуты), на машине — в Омске (28 минут).

Дольше всего на общественном транспорте едут в Москве (61 минута), на автомобиле — в Краснодаре (54 минуты). Москвичи хотели бы тратить на дорогу в среднем 27 минут, петербуржцы — 24, жители Казани — 21, Екатеринбурга — 20.

Меньше всего времени готовы проводить в пути жители Красноярска (13 минут), Волгограда, Воронежа и Челябинска (по 14). Наиболее заметно структура поездок изменилась в Новосибирске: доля пассажиров общественного транспорта выросла на 16 п.п.