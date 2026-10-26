Продажи товаров повседневного спроса выросли на 10,6%

По итогам января–августа 2026 года продажи товаров повседневного спроса в денежном выражении выросли на 10,6% к аналогичному периоду 2025-го, причем основную часть прироста обеспечило увеличение физических объемов покупок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Нильсен». Количество проданных упаковок FMCG за восемь месяцев выросло на 6,5%.

Из общего прироста продаж на 10,6% 6,1 п.п. пришлось на натуральный товарооборот, 4,5 п.п. — на изменение цен. Годом ранее продажи выросли на 15,7%, но тогда вклад натурального спроса составил лишь 2,5 п.п., а ценового фактора — 13,2. Рост натуральных продаж подтвердили в «Ленте»: на выручку повлияли рост трафика и цен.

За первое полугодие выручка сети выросла на 26,2%, до 648,5 млрд рублей, сопоставимые продажи — на 6,7%, средний чек — на 5%, трафик — на 1,5%.

У X5 в третьем квартале выручка выросла на 13%, до 1,31 трлн рублей, сопоставимые продажи — на 7,4%, трафик — на 2,3%, средний чек — на 4,9%. У «Магнита» за первое полугодие выручка выросла на 12,8%, до 1,89 трлн рублей, сопоставимые продажи — на 6,4%, при этом трафик остался на уровне прошлого года, а весь прирост обеспечило увеличение среднего чека на 6,4%. В X5 от комментариев отказались, «Магнит», METRO, «Ашан» и «Верный» на запросы не ответили.

Ранее стало известно, что совокупная выручка 11 наиболее быстрорастущих FMCG-ритейлеров в прошлом году достигла 525 млрд руб., увеличившись на 58,74%. Рост замедлился: за 2024 год показатель прибавил 68,6%, достигнув 760,86 млрд руб. Значение снизилось на 9,86 процентного пункта.