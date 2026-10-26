Новости The Guardian: выборы в США, Бразилии, Сербии и Израиле могут изменить мир Выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США, которые пройдут в ближайшие десять дней, могут существенно повлиять на глобальную политику и определить будущее демократии, сообщает The Guardian. По данным шведского института V-Dem, уровень демократических свобод в мире снизился до показателей 1978 года, передаёт РБК.



Издание отмечает, что в этих странах сторонники демократии сталкиваются с вызовами со стороны действующих или потенциальных автократов. В Бразилии на президентских выборах соперничают Луис Инасиу Лула да Силва и Флавиу Болсонару — сын осуждённого за попытку госпереворота бывшего президента Жаира Болсонару. В Сербии правящая партия Александра Вучича столкнулась с протестным движением, возникшим после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Вучич признал поражение на выборах.



The Guardian подчёркивает взаимосвязь этих кампаний: движение Трампа MAGA поддерживает Нетаньяху, Вучича и Болсонару. Успех правых сил в одной стране может укрепить их позиции в других, тогда как победа демократов придаст им силы. Итог выборов в четырёх странах остаётся неопределённым.



В Бразилии второй тур президентских выборов состоится 25 октября. В первом туре Болсонару получил 47,27% голосов, Лула — 44,88%. Последние опросы показывают небольшое преимущество Болсонару — 47% против 46% у Лулы.



В Сербии 25 октября прошли досрочные парламентские выборы на фоне политического кризиса и протестов, вызванных обрушением навеса на вокзале в Нови-Саде. Демонстранты требовали отставки властей, включая Вучича, который в сентябре распустил парламент и объявил о своей отставке.



В Израиле парламентские выборы назначены на 27 октября. Правящая партия «Ликуд» выдвинула Нетаньяху на пост премьера. Дональд Трамп публично выразил полную поддержку его переизбрания.



В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы, которые определят состав нового Конгресса: будут избраны все 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Для Трампа и Республиканской партии это первый общенациональный электоральный тест после его возвращения в Белый дом. eg

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