Вход — рубль, выход — два: Почему рост числа женщин-предпринимателей не решает проблему зарплат

Женщины всё активнее идут в бизнес, но это не гарантирует сокращения гендерного разрыва в доходах. К такому выводу пришли аналитики SuperJob и «Контур.Фокуса» в исследовании, которое есть у «Ведомостей».

Статистика входа

Институт индивидуального предпринимательства (ИП) стал для женщин более доступным, чем корпоративная карьера. Среди учредителей ИП гендерный разрыв минимален: 58,5% мужчин против 41,5% женщин. Для сравнения, среди руководителей юридических лиц доминирование мужчин подавляющее: 68,1% против 31,9%.

«Статистика свидетельствует о расширении участия женщин в предпринимательстве, — поясняет аналитик «Контур.Фокуса» Анастасия Мокшанцева. — Однако это не гарантирует эффективности ИП как инструмента сглаживания неравенства в доходах».

Где женщины управляют

Гендерный состав руководителей юрлиц сильно зависит от отрасли. Женщины доминируют в «традиционных» сферах:

Образование — 72%;

Медицина и индустрия красоты — 71%;

Одежда — 64%.

В то же время в «тяжелых» и инфраструктурных секторах их присутствие минимально: в логистике и транспорте (18%), строительстве (18%) и энергетике (17%).

В чем ловушка?

Эксперты отмечают, что ИП часто выбирают для самозанятости или микробизнеса с невысоким потолком прибыли. В то время как высокие посты в крупных компаниях (где зарплаты кратно выше) по-прежнему остаются преимущественно мужской территорией. Таким образом, формальное равенство в количестве бизнесменов не означает финансового равенства.