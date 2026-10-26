Сертификация или смерть: «Опора России» предупредила о закрытии независимых автосервисов из-за новых правил

«Опора России» бьет тревогу из-за новых правил ремонта автомобилей, разработанных Роспотребнадзором. Если проект постановления примут в текущем виде, независимые СТО могут лишиться доступа к технической документации производителей, что фактически парализует их работу, сообщают "Ведомости".

Суть конфликта

Проект постановления (разработан в рамках 266-ФЗ) обязывает производителей предоставлять информацию для ремонта: эксплуатационную документацию, каталоги запчастей, ПО и протоколы обмена данными. Однако, по мнению «Опоры России», документ не учитывает специфику рынка.

Главное требование

В письме на имя главы департамента автопрома Минпромторга Григория Цыбы бизнес-омбудсмены настаивают: доступ к документации должен быть строго обусловлен наличием у автосервиса подтвержденной квалификации.

«Если у сервиса нет подтвержденной квалификации, производители не смогут дать им техдокументацию для ремонта», — следует из логики обращения.

Последствия

Без доступа к закрытым базам данных и диагностическому софту независимые СТО не смогут обслуживать современные автомобили. Это грозит переделом рынка в пользу «официалов» и резким ростом цен на ремонт для рядовых автовладельцев.

Сроки

Предполагаемая дата вступления правил в силу — 1 марта 2027 года. У бизнеса осталось меньше года, чтобы убедить власти смягчить требования.